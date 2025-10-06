На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курске вандалы повредили вертолет в парке «Патриот»

Неизвестные вандалы разбили вертолет в курском парке «Патриот»
true
true
true
close
Курский Бомондъ/VK

Вандалы разбили вертолет, установленный в парке «Патриот» в Курске. Об этом сообщил паблик «Курский Бомондъ» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Публикация дополнена кадрами, на которых можно увидеть поврежденный вертолет. У воздушного судна пробито окно, на его корпус нанесены царапины.

«Местами разбита тротуарная плитка! Охрана не справляется», — говорится в посте.

3 октября Telegram-канал «Безумный Екатеринбург» сообщил, что в Кировграде в Свердловской области несовершеннолетние хулиганы подожгли венки на Мемориале Славы. На видео с места событий запечатлено, как двое мальчиков ходят вокруг Вечного огня. Затем один из них, предположительно, поджигает какой-то предмет и переносит огонь на венки. Через несколько минут пламя охватывает все стоящие у памятника венки, при этом дети скрываются с места. Комментируя ситуацию, в региональной полиции заявили, что разыскивают нарушителей.

24 сентября в Новосибирске неизвестный вандал сорвал подставку для цветов, установленную у мемориальных досок участникам специальной военной операции. Действия мужчины засняли уличные камеры наблюдения.

Ранее вандалы пожарили яичницу на Вечном огне в Челябинской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами