В Курске вандалы повредили вертолет в парке «Патриот»

Вандалы разбили вертолет, установленный в парке «Патриот» в Курске. Об этом сообщил паблик «Курский Бомондъ» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Публикация дополнена кадрами, на которых можно увидеть поврежденный вертолет. У воздушного судна пробито окно, на его корпус нанесены царапины.

«Местами разбита тротуарная плитка! Охрана не справляется», — говорится в посте.

3 октября Telegram-канал «Безумный Екатеринбург» сообщил, что в Кировграде в Свердловской области несовершеннолетние хулиганы подожгли венки на Мемориале Славы. На видео с места событий запечатлено, как двое мальчиков ходят вокруг Вечного огня. Затем один из них, предположительно, поджигает какой-то предмет и переносит огонь на венки. Через несколько минут пламя охватывает все стоящие у памятника венки, при этом дети скрываются с места. Комментируя ситуацию, в региональной полиции заявили, что разыскивают нарушителей.

24 сентября в Новосибирске неизвестный вандал сорвал подставку для цветов, установленную у мемориальных досок участникам специальной военной операции. Действия мужчины засняли уличные камеры наблюдения.

Ранее вандалы пожарили яичницу на Вечном огне в Челябинской области.