На видео попало, как в Свердловской области дети подожгли венки на Мемориале Славы

В Кировграде дети подожгли венки на Мемориале Славы, их ищет полиция
В Кировграде Свердловской области несовершеннолетние хулиганы подожгли венки на Мемориале Славы. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Безумный Екатеринбург».

На кадрах двое мальчиков ходят вокруг Вечного огня. Затем один из них, предположительно, поджигает какой-то предмет и переносит огонь на венки. Через несколько минут пламя охватывает все венки, которые стоят у памятника, а дети скрываются с места преступления.

В региональной полиции заявили, что разыскивают нарушителей.

До этого аналогичный инцидент произошел в Мурманской области: там вандалы подожгли памятник героям Великой Отечественной войны.

Ранее в Китае мужчина повредил несколько фигур Терракотовой армии.

