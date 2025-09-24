На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестный сорвал подставку для цветов у мемориала бойцам СВО и попал на видео

В Новосибирске неизвестный сорвал подставку для цветов у мемориала бойцам СВО
В Новосибирске неизвестный вандал сорвал подставку для цветов, установленную у мемориальных досок бойцам СВО. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел у дома №12 по 1-му переулку Пархоменко. Неизвестный мужчина сорвал подставку для цветов, установленную у мемориальных досок, которые были открыты менее суток назад. Отмечается, что мемориал подвергся акту вандализма почти сразу после своего торжественного открытия.

Жильцы дома обратились с заявлением в полицию. Информацию о случившемся зарегистрировали в отделе полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность вандала и занимаются его поисками.

Ранее неизвестные украли колокол с мемориала героям СВО в Ростовской области.

