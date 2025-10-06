На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Крыма осудили за нацистские призывы

Жителя Симферополя осудили за призывы к насилию над людьми
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Жителя крымского Симферополя осудили за призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

«В 2025 году 37-летний мужчина неоднократно в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности», — сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела проводили сотрудники местного ФСБ. Суд принял решение вынести приговор мужчине в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.

Недавно в Санкт-Петербурге возле Московского вокзала задержали уроженца Саратовской области, которого подозревают в вандализме. По версии следствия, в июне с помощью трафарета он оставил минимум два граффити «Миру — мир» на улицах города. Теперь молодого человека проверяют на экстремизм и терроризм, его отпустили с подпиской о невыезде.

До этого суд в Московской области отправил в колонию общего режима лидера оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (Алена Полынь), которую обвиняли в распространении экстремистской литературы.

Ранее россиянин получил восемь лет колонии за призывы к экстремизму и 25 кустов конопли.

