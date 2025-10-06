Жителя Крыма осудили за нацистские призывы

Жителя Симферополя осудили за призывы к насилию над людьми

Жителя крымского Симферополя осудили за призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

«В 2025 году 37-летний мужчина неоднократно в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности», — сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела проводили сотрудники местного ФСБ. Суд принял решение вынести приговор мужчине в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.

