Россиянин получил восемь лет колонии за призывы к экстремизму и 25 кустов конопли

В Чите мужчина получил срок за призывы к экстремизму и 25 кустов конопли

В Чите вынесли приговор 35-летнему мужчине, который вырастил 25 кустов конопли и призывал к экстремизму в интернете. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчину признали виновным по четырем уголовным статьям, включая публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности через интернет, а также незаконное культивирование и хранение наркотических растений. Суд установил, что в декабре 2024 и в январе 2025 года подсудимый размещал в Telegram-канале призывы к насилию против представителей власти, включая сотрудников полиции.

Параллельно в своем гараже он выращивал 25 кустов конопли и хранил 212 граммов растения для личного употребления. Хотя обвиняемый признал вину только в наркопреступлениях, обвинение представило убедительные доказательства по всем эпизодам.

2-й Восточный окружной военный суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим запретом на публичную деятельность в интернете сроком на четыре года. Телефон, использовавшийся для преступлений, конфискован.

Ранее россиянина задержали в Херсонской области по делу о призывах к экстремизму.