Автора граффити «Миру — мир» в Петербурге проверяют на экстремизм и терроризм

В Санкт-Петербурге возле Московского вокзала задержали уроженца Саратовской области, которого подозревают в вандализме. Об этом сообщает «Фонтанка».

35-летнего мужчину задержали на Невском проспекте 2 октября, на следующий день его допросили как подозреваемого.

По версии следствия, в июне с помощью трафарета он оставил минимум два граффити «Миру — мир» на улицах города. Оба случая были оценены как вандализм.

Во время допроса подозреваемый объяснил, что рисунки стали отражением его гражданской позиции. Сейчас центр «Э» проверяет мужчину на экстремизм и терроризм, его отпустили с подпиской о невыезде.

Накануне суд в Московской области отправил в колонию общего режима лидера оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (Алена Полынь), которую обвиняли в распространении экстремистской литературы.

Ранее в Приморье признали экстремистской песню шансонье Владимира Курского.