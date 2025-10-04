На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автора граффити «Миру — мир» в Петербурге проверяют на экстремизм и терроризм

Автор граффити «Миру — мир» объяснил свой рисунок гражданской позицией
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге возле Московского вокзала задержали уроженца Саратовской области, которого подозревают в вандализме. Об этом сообщает «Фонтанка».

35-летнего мужчину задержали на Невском проспекте 2 октября, на следующий день его допросили как подозреваемого.

По версии следствия, в июне с помощью трафарета он оставил минимум два граффити «Миру — мир» на улицах города. Оба случая были оценены как вандализм.

Во время допроса подозреваемый объяснил, что рисунки стали отражением его гражданской позиции. Сейчас центр «Э» проверяет мужчину на экстремизм и терроризм, его отпустили с подпиской о невыезде.

Накануне суд в Московской области отправил в колонию общего режима лидера оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (Алена Полынь), которую обвиняли в распространении экстремистской литературы.

Ранее в Приморье признали экстремистской песню шансонье Владимира Курского.

