Суд отправил в колонию обвиненную в экстремизме «ведьму» Алену Полынь

Суд в Подмосковье посадил Алену Полынь на два года по делу об экстремизме
Суд в Московской области отправил в колонию общего режима лидера оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (Алена Полынь), которую обвиняли в распространении экстремистской литературы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Приговором суда женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Суликову арестовали в июне прошлого года по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Следствие заявило, что «ведьма» продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении представителей Русской православной церкви.

Помимо прочего, она торговала личными консультациями, курсами по магии и колдовской атрибутикой, а в Ивантеевке ею был открыт «Международный университет магии и колдовства». Что известно о деятельности «колдуньи» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Милонов назвал Алену Полынь бесноватой и рукожопой.

