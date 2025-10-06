На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о проблеме с экстремалами, застревающими в горах

Журналист Придыбайло заявил о проблеме с экстремалами, застревающими в горах
true
true
true
close
Артур Лебедев/РИА Новости

Проблема с туристами-экстремалами, которые застревают в горах, выходит на национальный уровень. Об этом радио Sputnik заявил журналист Константин Придыбайло.

Он также поддержал инициативу заставлять людей, которые поднимаются в горы без специальной подготовки и регистрации, оплачивать спасение спецслужбами. Ее выдвинуло правительство Камчатки.

«Звонят в МЧС и говорят: ой, а мы где-то в заднице горы застряли, нам страшно, помогите. Заколебали! Зачем вы туда лезете, если понимаете, что можете не спуститься?», — сказал Придыбайло.

4 октября сообщалось, что на Камчатке туристы получили травмы во время восхождения. Инцидент произошел недалеко от Петропавловска-Камчатского, группа альпинистов поднималась на Вилючинский вулкан, но в какой-то момент минимум три человека сорвались и получили повреждения рук. Из-за травм туристы не могут спуститься самостоятельно. Им удалось связаться со спасателями.

Позже стало известно, что туристов, которые застряли на вулкане на Камчатке, эвакуировали. Для работы на местности спасатели задействовали технику.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропали шесть туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами