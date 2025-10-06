В России заявили о проблеме с экстремалами, застревающими в горах

Журналист Придыбайло заявил о проблеме с экстремалами, застревающими в горах

Проблема с туристами-экстремалами, которые застревают в горах, выходит на национальный уровень. Об этом радио Sputnik заявил журналист Константин Придыбайло.

Он также поддержал инициативу заставлять людей, которые поднимаются в горы без специальной подготовки и регистрации, оплачивать спасение спецслужбами. Ее выдвинуло правительство Камчатки.

«Звонят в МЧС и говорят: ой, а мы где-то в заднице горы застряли, нам страшно, помогите. Заколебали! Зачем вы туда лезете, если понимаете, что можете не спуститься?», — сказал Придыбайло.

4 октября сообщалось, что на Камчатке туристы получили травмы во время восхождения. Инцидент произошел недалеко от Петропавловска-Камчатского, группа альпинистов поднималась на Вилючинский вулкан, но в какой-то момент минимум три человека сорвались и получили повреждения рук. Из-за травм туристы не могут спуститься самостоятельно. Им удалось связаться со спасателями.

Позже стало известно, что туристов, которые застряли на вулкане на Камчатке, эвакуировали. Для работы на местности спасатели задействовали технику.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропали шесть туристов.