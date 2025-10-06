На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке пропали шесть туристов

МЧС: группа из шести туристов пропала в Елизовском районе Камчатки
Global Look Press

В Елизовском районе Камчатки пропала туристическая группа, состоящая из шести человек. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Еще в пятницу, 03.10.2025, шесть человек на личном автомобиле убыли в район урочища «Аквариум» (Елизовский район. — «Газета.Ru»). Должны были вернуться пятого октября, но по настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходили», — написал Лебедев.

По его словам, группа не была зарегистрирована, а родственники путешественников забили тревогу после того, как те прекратили выходить на связь.

Министр добавил, что сводная группа спасателей в составе восьми человек на четырех единицах техники направляется в район урочища.

В конце сентября семья туристов бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Двое взрослых с пятилетней дочкой отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пропавших на Курилах туристов нашли живыми.

