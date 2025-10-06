На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, чем опасен дефицит витамина D

Врач Филева: дефицит витамина D увеличивает риск переломов
Depositphotos

Дефицит витамина D, который возникает при длительной пасмурной погоде в осеннее-зимний период, приводит к частым простудным заболеваниям, а восстановление после инфекций проходит тяжелее и занимает больше времени. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Кроме того, при недостатке витамина D ухудшается усвоение кальция и фосфора. Это приводит к повышенной ломкости костной ткани и ослаблению мышечного тонуса. Вероятность развития остеопороза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата возрастает», — предупредила специалист.

Кроме того, по ее словам, страдает нервная система: человек может жаловаться на усталость, снижение работоспособности, апатию.

Филева отметила, что дефицит витамина D можно частично восполнить, обогатив рацион жирной рыбой (лосось, сельдь, скумбрия), печенью трески, яйцами, кашами и молочными продуктами. Однако, даже правильное питание не способно полностью компенсировать нехватку солнечного света осенью.

Эксперт посоветовала обратиться к врачу, чтобы подобрать правильную дозировку витамина D в виде капель или капсул.

Ранее родителям дали советы, как поддержать здоровье школьника осенью.

