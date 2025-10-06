На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, можно ли восполнить дефицит витамина D самостоятельно

Врач Филева: принимать витамин D в виде капсул можно только по назначению врача
Shutterstock

Витамин D в виде капель или капсул не стоит назначать себе самостоятельно. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Назначать препарат должен врач: он подбирает форму препарата, дозировку и схему приема, исходя из возраста, веса, особенностей здоровья. Не стоит начинать употребление биологически активной добавки лишь на основании чьих-либо рекомендаций: это может привести к избытку витамина, а он не менее опасен, чем дефицит», — предупредила специалист.

Она добавила, что дефицит витамина D можно частично восполнить, обогатив рацион жирной рыбой (лосось, сельдь, скумбрия), печенью трески, яйцами, кашами и молочными продуктами. Однако, по ее словам, даже правильное питание не способно полностью компенсировать нехватку солнечного света осенью.

Врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов в России и СНГ Павел Семиченков до этого объяснил, как ЗОЖ и ПП могут навредить здоровью.

Зачастую под маркой ЗОЖ преподносится намеренное ограничение себя какими-то жесткими рамками относительно питания, физической активности, других критериев образа жизни, которые не всегда являются здоровыми с медицинской точки зрения, отметил он.

Ранее врач перечислила самые полезные осенние овощи.

