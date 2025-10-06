На Запорожской АЭС прокомментировали ситуацию с отсутствием внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС почти две недели работает в автономном режиме без внешнего электроснабжения. Ситуация остается сложной, но находится под контролем, сказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.

«В наличии имеются все необходимые силы и средства для обеспечения безопасности станции. Персонал ведет постоянный мониторинг всех ключевых параметров», — сказала она.

Снабжение собственных нужд станции обеспечивается дизельными генераторами. Генераторы работают в штатном режиме, запасов топлива хватает, добавила представитель ЗАЭС. Часть генераторов находится в режиме дежурства, их включат при необходимости, добавила Яшина.

1 октября она сообщила, что нынешний блэкаут на Запорожской атомной электростанции стал самым продолжительным за три года. На резервное энергоснабжение объект перевели 23 сентября из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

4 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что 10-дневное отключение внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС является серьезным риском ядерной безопасности. Он добавил, что это вопрос политической воли, технические возможности для возобновления электроснабжения на станции имеются.

Ранее на ЗАЭС оценили возможность повторения сценария «Фукусимы».