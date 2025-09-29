На ЗАЭС оценили возможность повторения сценария «Фукусимы»

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) исключили возможность повторения сценария как на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, поскольку ядерное топливо остыло до безопасной температуры. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Ядерное топливо в них не раскалено, а остыло до безопасной температуры очень горячей воды из-под крана», — сказала она.

Она добавила, что реакторы на ЗАЭС уже три года находятся в состоянии «холодного останова». Это означает, что ядерное топливо просто не может быстро перегреться, отметила Яшина.

До этого газета The Guardian со ссылкой на экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщила, что ядерное топливо на ЗАЭС может расплавиться как на «Фукусиме», что грозит повторением техногенной катастрофы.

По данным британских журналистов, ЗАЭС уже несколько дней работает исключительно на резервных дизельных генераторах из-за обрыва последней линии электропередачи со стороны Украины, которая проходила по дну Днепра. В публикации утверждается, что есть риск выхода из строя охладительных установок, что якобы чревато неконтролируемым нагреванием и плавлением ядерного топлива, как это произошло на «Фукусиме» в 2011 году.

14 лет назад мощное землетрясение и цунами в Японии вывело из строя аварийные дизельные генераторы, которые обеспечивали охлаждение ядерных реакторов на «Фукусиме». За три дня три ядерных реактора станции расплавились, в результате произошла серия взрывов, в окружающую среду попали летучие радиоактивные элементы. С загрязненных территорий пришлось эвакуировать около 164 тысяч человек.

