На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На ЗАЭС сообщили о самом продолжительном блэкауте за три года

Представитель ЗАЭС Яшина заявила о самом продолжительном блэкауте за три года
true
true
true
close
Reuters

Нынешний блэкаут на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стал самым продолжительным за три года. Об этом рассказала ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Уточняется, что ЗАЭС восьмые сутки запитана от дизель-генераторов. На резервное энергоснабжение ее перевели 23 сентября из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

28 сентября Яшина заявила, что украинские войска бьют по Запорожской АЭС, чтобы создать угрозу ядерной катастрофы и дестабилизировать работу станции. По ее словам, ситуация остается крайне напряженной, потому что объекты ЗАЭС находятся под постоянной угрозой из-за систематических обстрелов со стороны ВСУ. Директор по коммуникациям отметила, что любой инцидент может привести к тяжелым последствиям.

До этого Евгения Яшина рассказала о трудностях с ремонтом из-за действий украинских войск. Место повреждения линии 750 кВ находится относительно недалеко от площадки станции, на береговой линии Днепра. Однако ее восстановление осложняется продолжающимися обстрелами в непосредственной близости.

Ранее глава МАГАТЭ назвал критической ситуацию на ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами