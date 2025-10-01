На ЗАЭС сообщили о самом продолжительном блэкауте за три года

Представитель ЗАЭС Яшина заявила о самом продолжительном блэкауте за три года

Нынешний блэкаут на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стал самым продолжительным за три года. Об этом рассказала ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Уточняется, что ЗАЭС восьмые сутки запитана от дизель-генераторов. На резервное энергоснабжение ее перевели 23 сентября из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

28 сентября Яшина заявила, что украинские войска бьют по Запорожской АЭС, чтобы создать угрозу ядерной катастрофы и дестабилизировать работу станции. По ее словам, ситуация остается крайне напряженной, потому что объекты ЗАЭС находятся под постоянной угрозой из-за систематических обстрелов со стороны ВСУ. Директор по коммуникациям отметила, что любой инцидент может привести к тяжелым последствиям.

До этого Евгения Яшина рассказала о трудностях с ремонтом из-за действий украинских войск. Место повреждения линии 750 кВ находится относительно недалеко от площадки станции, на береговой линии Днепра. Однако ее восстановление осложняется продолжающимися обстрелами в непосредственной близости.

Ранее глава МАГАТЭ назвал критической ситуацию на ЗАЭС.