В МАГАТЭ указали на риски ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Гросси: отключение внешнего питания на ЗАЭС является серьезным риском
Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что 10-дневное отключение внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС является серьезным риском ядерной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«Это (отключение внешнего питания. — «Газета.Ru») очень серьезная ситуация для ядерной безопасности. Я призываю обе стороны сделать все необходимое для того, чтобы она не ухудшилась», — подчеркнул Гросси.

Глава МАГАТЭ добавил, что это вопрос политической воли, технические возможности для возобновления электроснабжения на станции имеются.

Он сказал, что дизельные генераторы на станции работают исправно, запас топлива есть, но ситуация беспрецедентная, и ее необходимо разрешить безотлагательно.

Накануне пресс-служба МАГАТЭ сообщала, что Гросси обсуждал как с Россией, так и с Украиной «детальные предложения» по восстановлению внешнего питания Запорожской АЭС.

1 октября директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила, что нынешний блэкаут на Запорожской атомной электростанции стал самым продолжительным за три года. На резервное энергоснабжение объект перевели 23 сентября из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее на ЗАЭС оценили возможность повторения сценария «Фукусимы».

