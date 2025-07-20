Россиян предупредили о штрафах за оставленный после шашлыков мусор

После шашлыков и пикников часто остается целая свалка из бутылок, пакетов, оберток и одноразовой посуды. Кто-то уехал довольный, а за ним остался мусор, который не только портит пейзаж, но и представляет угрозу для животных, растений и даже леса в целом. И это не просто про «стыдно» — за такие действия предусмотрена вполне реальная административная ответственность, рассказал «Газете.Ru» Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству.

«Например, если человек оставил отходы в лесу, его могут оштрафовать на 2–3 тысячи рублей (ст. 8.2 КоАП РФ). А если он привез этот мусор на машине и выгрузил его где попало, то тогда сумма штрафа вырастает до 10–15 тысяч (ст. 8.2 ч. 3.1). При повторном нарушении возможна даже конфискация автомобиля (ст. 8.2 ч. 3.2)», — объяснил он.

Есть еще один риск — это пожар. Брошенная стеклянная бутылка может сработать как линза и привести к возгоранию, особенно в жаркую погоду. А за нарушение правил пожарной безопасности в лесу тоже предусмотрены штрафы от 1 500 до 3 000 рублей (ст. 8.32 КоАП РФ). И это уже не просто про мусор, а про угрозу целой экосистеме.

«Даже если речь идет о банальном нарушении санитарных норм, например, о выбросе мусора в неположенном месте, это уже нарушение правил санитарной безопасности в лесах, за которое можно получить предупреждение или штраф до 1 000 рублей (ст. 8.31 КоАП РФ). Проще взять с собой мешок для мусора, чем потом искать, куда платить штраф», — резюмировал юрист.

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