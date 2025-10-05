На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции инициировали расследование по факту гибели журналиста на Украине

Власти Франции начали расследование из-за гибели фотокорреспондента на Украине
Shutterstock

Во Франции начали расследование из-за гибели фотокорреспондента Антони Лалликана на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные AFP.

По данным агентства, расследование инициировала Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT). Дело было передано Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.

Незадолго до этого президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что французский фотожурналист Антони Лалликана стал жертвой FPV-дрона, и выразил соболезнования.

По данным украинского издания «Страна.ua», французский журналист стал жертвой дрона вблизи Дружковки Донецкой области, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранение.

В конце марта посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по журналистам, освещающим события в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в Гааге во время беспорядков после митинга пострадали несколько журналистов.

