В Гааге во время беспорядков после митинга пострадало несколько журналистов

PersVeilig: в Гааге на митинге пострадали семь журналистов, 37 человек задержали
В ходе беспорядков в Гааге, которые вспыхнули после демонстрации против миграционной политики правительства Нидерландов, семь журналистов получили ранения. Об этом сообщил РИА Новости представитель нидерландской организации по борьбе с насилием и агрессией в отношении журналистов PersVeilig Питер тер Велде.

Он обратил внимание, что число пострадавших может увеличиться, так как в организацию продолжают поступать обращения от журналистов.

По последним данным, полиция задержала 37 человек, а четверо полицейских получили травмы во время столкновений.

Демонстрация прошла в субботу на поле Маливелд, но быстро переросла в беспорядки, когда некоторые протестующие вступили в столкновения с полицией. Агрессивно настроенные демонстранты подожгли полицейский автомобиль и начали забрасывать правоохранителей камнями. Для разгона толпы полиция применяла водометы и дубинки.

Как сообщал корреспондент РИА Новости, в ответ на эскалацию ситуации в Гааге развернули дополнительные силы, включая спецназ и конную полицию. Около Центрального вокзала появились несколько полицейских машин, а также усиленная охрана правительственного комплекса Бинненхоф.

После разгона демонстрации отдельные группы протестующих устроили беспорядки вблизи вокзала. В ходе них были выбиты стекла в офисе партии «Демократы 66» (D66), а также подожгли мусорный контейнер у входа в штаб-квартиру. Лидер партии Роб Йеттен позднее уточнил, что в результате погрома никто не пострадал.

Ранее полиция Филиппин задержала десятки человек после антикоррупционного митинга.

