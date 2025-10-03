На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон подтвердил смерть французского журналиста от FPV-дрона

Макрон подтвердил, что французский фотожурналист стал жертвой дрона
true
true
true
close
antonilallican/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что французский фотожурналист Антони Лалликана стал жертвой FPV-дрона, и выразил соболезнования. Об этом он написал в соцсети Х.

«Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинскую армию на фронте. С глубокой скорбью я узнал о его гибели», — написал Макрон.

Как писало украинское издание «Страна.ua», французский журналист Лалликан стал жертвой дрона вблизи Дружковки Донецкой области, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранение.

24 марта посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по журналистам, освещающим события в зоне проведения специальной военной операции.

В мае сообщалось, что в пределе строящегося храмового комплекса святых мучеников Анатолия и Протолеона, который находится в парке имени Артема Боровика в Москве, открылась Галерея памяти погибших журналистов.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что на мраморных плитах, установленных в галерее, высечены порядка 700 имен военных корреспондентов и писателей, которые погибли, освещая военные конфликты разных лет, начиная с Великой Отечественной войны.

Ранее в Курской области был ранен журналист китайского телеканала Phoenix.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами