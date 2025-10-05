Глава СК запросил доклад по делу об отравлении школьников в Карелии

Бастрыкин поручил доложить о расследовании отравления школьников в Новой Вилге

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании по уголовному делу о массовом отравлении детей в поселке Новая Вилга. Об этом сообщили в информационном центре ведомства в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, соответствующее поручение было дано исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Республике Карелии Андрею Степанову.

В ведомстве отметили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

До этого Минздрав региона сообщал, что в школе № 3, расположенной в поселке Новая Вилга, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся младших классов.

Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, с 3 октября все ученики школы в целях профилактики переведены на дистанционный режим обучения. Соответствующий приказ опубликован в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Позже глава Республики Карелия Артур Парфенчиков взял под личный контроль ситуацию с отравлением 27 учеников начальных классов.

