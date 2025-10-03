Глава Карелии прокомментировал ситуацию с массовым отравлением школьников

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков взял под личный контроль ситуацию с отравлением в Новой Вилге 27 учеников начальных классов. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram-канале.

По словам главы региона, большинство детей переносят инфекцию в легкой форме и проходят лечение дома. Один ребенок находится в больнице. Все дети и их семьи под наблюдением врачей. Специалисты провели все необходимые противоэпидемические меры. Прокуратура выясняет причины случившегося, добавил Парфенчиков.

До этого Минздрав региона сообщал, что в школе № 3, расположенной в поселке Новая Вилга, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся младших классов.

Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, с 3 октября все ученики школы в целях профилактики переведены на дистанционный режим обучения. Соответствующий приказ опубликован в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее во Владимирской области оценили ситуацию с заболеваемостью вирусом Коксаки.