Во Владимирской области оценили ситуацию с заболеваемостью вирусом Коксаки

Очагов групповой заболеваемости вирусом Коксаки во Владимирской области не зарегистрировано. Об этом РИА Новости сообщили в минздраве региона.

«За 9 месяцев 2025 года на территории Владимирской области зафиксировано лабораторно подтвержденных 14 единичных случаев [вируса Коксаки}», — рассказал собеседник агентства.

В региональном минздраве пояснили, что за 9 месяцев прошлого года было выявлено 49 случаев. В настоящее время очагов групповой заболеваемости в регионе не зарегистрировано.

1 октября Telegram-канал Baza писал, что сообщения о вирусе Коксаки поступали из Уфы, Орла, Владимира, Тюмени и Новосибирска. В основном, заразившиеся — дети от 3 до 6 лет.

Вирус Коксаки – энтеровирусная инфекция, чаще всего она передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Среди симптомов: небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Этот вирус регулярно регистрируется в странах с теплым климатом в летний период, включая многие популярные туристические направления.

Ранее россияне на Мальдивах пожаловались на комаров, переносящих опасный вирус.