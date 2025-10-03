Минздрав Карелии заявил о вспышке острой кишечной инфекции у школьников

В карельской школе, расположенной в поселке Новая Вилга, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся младших классов. Об этом сообщили в группе Минздрава региона в соцсети «ВКонтакте».

По последним данным, вспышка в школе произошла среди учеников начальных классов.

«В Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов Нововилговской школы №3. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция», — сказано в сообщении.

По состоянию на 3 октября один ребенок госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу. Его состояние близко к удовлетворительному, пояснили в Минздраве. Остальные дети отправлены на амбулаторное лечение с легким течением заболевания. Школьники и их семьи сейчас находятся под пристальным вниманием медиков.

Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, с 3 октября все ученики школы в целях профилактики переведены на дистанционный режим обучения. Соответствующий приказ опубликован в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

