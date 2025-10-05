Воздушная гимнастка упала с трапеции и разбилась насмерть во время выступления

В Германии испанская воздушная гимнастка Марина Барсело (на фото) рухнула с трапеции на глазах у зрителей в цирке. Об этом пишет Daily Mail.

Несчастный случай произошел во время выступления девушки в труппе цирка Пола Буша в городе Баутцен, федеральная земля Саксония. Гимнастка упала с высоты около пяти метров и получила смертельные травмы. Девушке оказали первую помощь на месте, однако медики не смогли ее спасти.

Инцидент произошел на глазах у зрителей, большая часть которых были семьи с детьми. Многим из гостей цирка понадобилась помощь психологов после случившегося.

Ее коллеги рассказали, что Барсело была талантливой артисткой, способной исполнять множество номеров. Некоторые знакомые девушки заявили журналистам, что до сих пор не могут поверить в случившееся.

До этого гимнаст из Индонезии, который находился на тренировочном сборе в Пензе, скончался в больнице после того, как получил серьезную травму шеи. Он был госпитализирован в одну из больниц города, однако врачи не сумели ему помочь. Смерть наступила 24 сентября около десяти часов вечера.

Ранее победительница Стокгольмского марафона скончалась в возрасте 30 лет.