Победительница Стокгольмского марафона скончалась в возрасте 30 лет

Победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене умерла в возрасте 30 лет
true
true
true
close
Global Look Press

Эфиопская бегунья Шеварге Алене, которая одержала победу на Стокгольмском марафоне в 2025 году, скончалась в возрасте 30 лет. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу соревнования.

«С глубокой скорбью мы восприняли известие о кончине Шеварге Алене, победительницы Стокгольмского марафона 2025 года. Мы выражаем соболезнования ее родным и близким», — указано в сообщении.

Спортсменка почувствовала себя плохо во время тренировки, которая проходила в Аддис-Абебе — столице Эфиопии. Бегунья была госпитализирована, однако медикам не удалось ей помочь. Точная причина смерти Алене не раскрывается.

В конце мая 2025 года бегунья на Стокгольмском марафоне показала время 2 часа 30 минут 38 секунд, что позволило ей первой пересечь финишную черту. В январе этого года она оказалась на пятом месте на Мумбайском марафоне, также она принимала участие в забегах на марафонские дистанции в Мехико и Мериде.

Стокгольмский марафон — ежегодный марафонский забег, проходящий по улицам Стокгольма. Первое соревнование состоялось в 1979 году, с тех пор проводится ежегодно в конце мая — начале июня.

Ранее хоккеист московской команды умер во время матча.

