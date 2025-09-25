Гимнаст из Индонезии скончался в Пензе из-за травмы шеи

Гимнаст из Индонезии умер после травмы шеи, полученной на сборе в Пензе

Гимнаст из Индонезии, который находился на тренировочном сборе в Пензе, скончался в больнице после того, как получил серьезную травму шеи. Об этом в комментарии ТАСС рассказал директор пензенского дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский.

Спортсмен получил перелом шеи несколько дней назад. Он был госпитализирован в одну из больниц города, однако врачи не сумели ему помочь. Смерть наступила 24 сентября около десяти часов вечера.

«Гимнаст из Индонезии, находившийся на тренировочном сборе в Пензе, скончался вчера вечером в больнице после того, как несколько дней назад получил тяжелую травму шеи во время упражнения на перекладине. Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением», — рассказал Минкарский.

Он отметил, что сейчас они взаимодействуют с посольством Индонезии и федерациями гимнастики страны, однако пока неясно, когда тело спортсмена смогут транспортировать на родину. Этот вопрос будет решен позднее.

