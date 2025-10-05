На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что участники атаки на «Крокус» выполняли чужой приказ

ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» ждали приказа от куратора
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Исполнители теракта в «Крокус сити холле» не принимали самостоятельных решений о времени нападения и действовали по указанию куратора. Об этом ТАСС сообщил участник судебного процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

Как следует из оглашенных в суде письменных показаний свидетелей, нападавшие ожидали команды от своего руководителя, материалы дела в отношении которого были выделены в отдельное производство.

По словам источника агентства, террористы направились в здание концертного зала сразу после получения приказа от куратора.

Потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» также рассказывали, что нападавшие общались между собой на арабском языке, а также разговаривали по телефону с женщиной.

Согласно свидетельствам одной из свидетельниц, террористы обменялись короткими фразами на арабском в тот момент, когда стрельба в зале и коридоре подходила к концу. Девушка также отметила, что слышала женский голос, говоривший с боевиками на том же языке. Она предположила, что общение происходило по телефону, поскольку рядом с ними никого не было.

Ранее стало известно, что террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсацию потерпевшим.

Теракт в «Крокус Сити Холле»
