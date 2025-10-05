Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Гидрометцентр: в Москве ожидаются небольшой дождь и до 14 градусов тепла

Облачная погода, небольшой дождь и температура до +14°С ожидаются в Москве в воскресенье, 5 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве ожидается 12-14 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до +7°С. Прогнозируется юго-восточный ветер 6-11 м/с. По данным синоптиков, атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

1 октября в Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления с 1975 года: барометры показали 763,9 мм ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что предыдущий рекорд для этого дня держался почти 50 лет.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве ожидается Старое бабье лето. По его словам, обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины.

Ранее россиян предупредили о приближении более холодной зимы, чем в прошлом году.