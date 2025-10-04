В Грузии во время митинга пострадали 14 полицейских

В Тбилиси в результате беспорядков пострадали 14 правоохранителей. Об этом в ходе брифинга заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, передает Telegram-канал Tbilisi life.

По его словам, один из них находится в тяжелом состоянии.

«У пострадавших зафиксированы различные повреждения здоровья, один из них находится в тяжелом состоянии. Информацию о них мы будем периодически предоставлять обществу», — заявил он.

По словам Дарахвелидзе, на месте беспорядков с целью восстановления порядка применили специальные средства, предусмотренные законодательством.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требуют отставки властей и возобновления движения к ЕС. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее протестующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси.