На Камчатке нашли третью участницу восхождения на вулкан

МЧС: найдена третья участница восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке

Спасатели начали спуск третьей участницы, восходившей на вулкан Вилючинский на Камчатке. Об этом сообщил министр ЧС региона Сергей Лебедев на официальной странице во «ВКонтакте».

«Третью пострадавшую нашли и начали ее спуск. Ее состояние (предварительно) удовлетворительное», — заявил он.

По данным ТАСС, специалисты начали ее спуск на высоту 1,5 тыс. метра, где ее прибытия ожидают медики центра медицины катастроф.

До этого Лебедев сообщал, что спасатели нашли двух туристов.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, всего в группе было трое туристов, перед походом они не зарегистрировались. У всех троих травмы рук, один из них во время восхождения смог вызвать спасателей. К спасательной операции привлекли более 30 человек.

Информация о группе путешественников, отправившихся к Вилючинскому вулкану, появилась утром. Во время восхождения они травмировали руки и сорвались, самостоятельно спуститься у них не получилось.

Ранее в Сочи один турист пострадал во время восхождения на гору, его не спасли.

