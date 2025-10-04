На Камчатке нашли двух сорвавшихся с вулкана туристов, еще одного ищут

На Камчатке нашли двух сорвавшихся с вулкана альпинистов

На Камчатке обнаружили двух туристов, которые отправились к вулкану. Об этом сообщает министр ЧС региона Сергей Лебедев на официальной странице во «ВКонтакте».

По его словам, спасатели готовятся к спуску найденных альпинистов. Третьего ищут.

«Спасательная операция продолжается. Основная группа поднимается», – сообщается в публикации.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, всего в группе было трое туристов, перед походом они не зарегистрировались. У всех троих травмы рук, один из них во время восхождения смог вызвать спасателей. К спасательной операции привлекли более 30 человек.

Информация о группе путешественников, отправившихся к Вилючинскому вулкану, появилась утром. Во время восхождения они травмировали руки и сорвались, самостоятельно спуститься у них не получилось.

После их обращения сотрудники МЧС отправились на место. Для поисков задействовали технику высокой проходимости.

Ранее выжившего в горах Сочи 58-летнего гида задержали пограничники Абхазии.