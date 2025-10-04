На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Астраханской области столкнулись два маломерных судна

СК: человек пострадал при столкновении маломерных судов в Астраханской области
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Два маломерных судна столкнулись в акватории реки Карайский Банк в Астраханской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 октября в 50 км от села Цветное в Володарском районе. Маломерное судно с лодочным мотором столкнулось с пластиковым маломерным судном, на борту которого находились два пассажира.

«Судоводители не пострадали, один из пассажиров <...> получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в заявлении.

На фоне произошедшего сотрудники СК РФ организовали доследственную проверку. Следователи выезжали на место происшествия для его осмотра, в настоящее время они устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

12 сентября в Зеленодольском районе Республики Татарстан опрокинулся прогулочный катер, на борту которого находились семь человек. Из них выжили только четверо. Как писал Telegram-канал 112, среди пассажиров была беременная женщина.

Ранее в Санкт-Петербурге теплоход врезался в мост.

