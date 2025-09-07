В Петербурге теплоход врезался в мост

В Петербурге теплоход «Чародейка» столкнулся с конструкцией моста Белинского

В Санкт-Петербурге теплоход «Чародейка» во время движения столкнулся с частью конструкции моста Белинского. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По ее информации, инцидент случился 7 сентября.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сказано в сообщении.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура осуществляет проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Северо-Западная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию, добавляется в сообщении.

7 сентября в Финском заливе на мель сел теплоход «Чайка». На борту судна находились 40 человек.

В августе в Санкт-Петербурге столкнулись два катера, один из них перевернулся. Инцидент произошел в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра.

Ранее после разводки мостов в Санкт-Петербурге столкнулись два судна.