В Татарстане перевернулся катер, есть погибшие

112: в Татарстане три человека погибли при опрокидывании прогулочного катера

При опрокидывании прогулочного катера во время празднования дня рождения в Зеленодольском районе Татарстана погибли три человека. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По предварительной информации, на борту было семь человек.

«Медики осматривают 4 пострадавших — они смогли спастись. Среди пассажиров была беременная женщина», — говорится в публикации.

На месте работают экстренные службы. СК России и прокуратура устанавливают все обстоятельства случившегося.

7 сентября в Санкт-Петербурге теплоход «Чародейка» во время движения столкнулся с частью конструкции моста Белинского. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура осуществляет проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Северо-Западная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию.

В августе в Санкт-Петербурге столкнулись два катера, один из них перевернулся. Инцидент произошел в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра.

Ранее после разводки мостов в Санкт-Петербурге столкнулись два судна.