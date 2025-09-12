В Татарстане перевернулся катер, есть погибшие

При опрокидывании прогулочного катера во время празднования дня рождения в Зеленодольском районе Татарстана погибли три человека. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
По предварительной информации, на борту было семь человек.
«Медики осматривают 4 пострадавших — они смогли спастись. Среди пассажиров была беременная женщина», — говорится в публикации.
На месте работают экстренные службы. СК России и прокуратура устанавливают все обстоятельства случившегося.
7 сентября в Санкт-Петербурге теплоход «Чародейка» во время движения столкнулся с частью конструкции моста Белинского. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура осуществляет проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Северо-Западная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию.
В августе в Санкт-Петербурге столкнулись два катера, один из них перевернулся. Инцидент произошел в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра.
Ранее после разводки мостов в Санкт-Петербурге столкнулись два судна.