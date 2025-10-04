В Совфеде опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир

СФ: власти не будут изымать пустующие квартиры у собственников без их согласия

В регионах Крайнего Севера власти не будут изымать у граждан квартиры, признанные пустующими, без согласия собственников. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Шевченко — соавтор законопроекта, которым предлагается прописать в Жилищном кодексе критерии «пустующего помещения» в многоквартирных домах на Крайнем Севере и приравненных к нему местностям. По его словам, после признания жилья пустующим оно перейдет в муниципальный жилищный фонд, только если владелец сам откажется от него.

«Чаще всего собственники от таких квартир сами отказываются, поскольку не могут их продать и не хотят содержат <...> Регулирование позволит в краткий срок муниципалитетам получать в свой жилищный фонд такие квартиры», — пояснил сенатор.

Он обозначал две проблемы из-за домов, в которых никто не живет. С одной стороны, муниципалитет продолжает обеспечивать такое жилье всеми необходимыми ресурсами, с другой — в заброшенные квартиры могут проникать злоумышленники, чтобы использовать их в своих целях.

О том, что члены Совфеда и депутаты Госдумы, предложили изымать у россиян и передавать государству квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также пустующие жилые помещения, стало известно 1 октября. Депутат Александр Якубовский тогда отмечал, что речь в проекте закона не идет об автоматическом прекращении права собственности — у владельца жилья будет право заявить о себе, покрыть задолженность по ЖКУ или же отказаться от прав собственности на добровольной основе.

