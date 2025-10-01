В Госдуме предложили передавать государству дома-призраки

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил изымать у россиян и передавать государству квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также пустующие жилые помещения. Соответствующий законопроект, разработанный депутатом с группой коллег, опубликован в думской базе данных.

Как пояснил парламентарий агентству РИА Новости, в законопроекте указаны базовые критерии для признания квартиры пустующей: это задолженность по коммунальным услугам и налогам, отсутствие признаков фактического проживания и потребления электроэнергии и воды более года. При этом для признания жилья пустующим, необходимо будет установить не менее двух признаков его неиспользования.

Депутат подчеркнул, что речь не идет об автоматическом прекращении права собственности. У владельца жилья будет право заявить о себе, покрыть задолженность по ЖКУ или же отказаться от прав собственности на добровольной основе. В последнем случае жилплощадь отойдет в муниципальную собственность.

«Главная задача — чтобы пустующее жилье не разрушало дома и не создавало угрозы соседям, а работало на благо жителей», — заключил депутат.

По словам Якубовского, в законопроекте прежде всего идет речь о домах-призраках на Крайнем севере России, где значительная часть квартир пустует.

9 сентября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что россияне, накопившие задолженность по коммунальным платежам, имеют возможность аннулировать ее, воспользовавшись процедурой банкротства. Парламентарий пояснил, что в случае, если у человека нет финансовых средств для погашения долга, его можно списать таким образом. Внесудебное банкротство возможно при долге от 50 до 500 тысяч рублей, а долги свыше 500 тысяч рублей требуют обращения в суд, указал депутат.

Ранее в Госдуме напомнили порядок взыскания с россиян долгов за ЖКУ.