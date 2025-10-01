«Волны и бугры»: эксперт объяснил, как грамотно принять квартиру после ремонта

Заказчик при проверке отремонтированной квартиры должен осмотреть помещение в дневное и ночное время, а также обратить внимание на смету, чтобы не быть обманутым, заявил «Газете.Ru» эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор НАТЭК Алексей Орехов.

«Внутренняя отделка превращается в сложную часть осмотра и приемки работ. Днем все красиво — стены выровнены, потолки побелены, пол застелен. Но стоит повесить люстру, включить яркий свет — на потолке вылезают волны и бугры, которых днем не видно. Поэтому качество штукатурки и шпаклевки проверяют не только днем, но и вечером, при разном освещении», — сказал он.

Орехов назвал подоконники еще одним проблемным местом, потому что строители часто хранят на них инструменты. По словам эксперта, обратить внимание стоит также на электрику.

«Окна и подоконники ставят до отделки, к моменту поклейки обоев они должны быть белыми и аккуратными. Но у мастеров привычка использовать подоконник как склад. Итог – царапины, сколы, потертый пластик, капли от краски. Перед началом работ стоит настоять, чтобы все было укрыто защитной пленкой. Случается, что розетки или выводы под светильники оказываются не там, где нужно. Это и логические ошибки расстановки, и ошибки в сборке. В итоге люстра висит криво или ее элементы неверно развернуты, а для того, чтобы подкрутить соединение или элементы, приходится тащить лестницу под потолок самому, когда мастера уже уедут, и самостоятельно пересобирать люстру. Важно заранее согласовать схему расположения розеток», — сказал он.

Эксперт по внутренней отделке призвал заказчиков обратить внимание на полы и изоляцию от воды. Орехов рассказал, как самостоятельно выявить недочеты.

«Неровная стяжка на полу даст себя знать при укладке ламината или паркета: замки начнут расходиться, доски скрипеть, а мебель стоять с перекосом. Проверяют это строительным инструментом – [кладут] длинное ровное правило и смотрят на просвет. Если щели больше пары миллиметров, переделка неизбежна. Гидроизоляцию в ванной и на кухне невозможно увидеть после завершения ремонта. Она должна быть выполнена до укладки плитки, с заведением на стены. Поэтому важно требовать акт скрытых работ и фотофиксацию: иначе протечки могут обнаружиться, когда вода уйдет к соседям. При укладке плитки необходима обработка стен от плесени. Швы должны быть ровными, одинаковой ширины, плитки – без сколов. Простукивание помогает выявить пустоты: там, где плитка звучит гулко, она скоро отвалится – есть риск через пару месяцев собирать осколки с пола», — сказал он.

Эксперт назвал стандарты качества покраски стен и обоев. По словам Орехова, не стоит забывать о дверных проемах и углах.

«Покраска стен и потолков требует внимательности: разводы, подтеки, различия в оттенке – все это видно при косом свете. Лучше проверять не только днем, но и вечером, при искусственном освещении. Обои должны ложиться стык-в-стык, без пузырей и морщин, рисунок совпадать. Кривые углы проявятся при установке наличников и дверей, которые вдруг перестанут закрываться. Проемы нужно контролировать уровнем и правилом. Очень многие частные мастера делают работы, как умеют», — сказал он.

При этом претензии невозможно будет предъявить без документов, напомнил специалист.

«Любой ремонт включает этапы, которые после не видно: скрытую проводку, трубы, гидроизоляцию. Все это должно подтверждаться актами и схемами. Без них невозможно ни предъявить претензии, ни понять, где искать неисправность. Необходимо также, чтобы ремонтники высылали вам видео с подробными пояснениями, что они выполнили и как за день работ и по итогам», — сказал он.

