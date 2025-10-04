На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидать волну заболеваемости гриппом

Эпидемиолог Лебедев: волну заболеваемости гриппом стоит ждать ближе к зиме
true
true
true
close
Pexels

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, с чем связано увеличение заболеваемости простудой осенью. Об этом пишет RT.

По словам специалиста, одной из причин увеличения заболеваемости является похолодание. Кроме того, осенью увеличивается количество контактов между людьми. Дети после летних каникул возвращаются в детские сады и школы, а студенты посещают занятия в вузах. Таким образом формируются организованные коллективы.

«Все это способствует увеличению циркуляции вирусов между людьми — респираторных вирусов», — сказал Лебедев.

Эпидемиолог подчеркнул, что увеличение заболеваемости простудой — это типичная ситуация для осени. При этом ближе к зиме и в первые ее месяцы может наблюдаться вторая волна заболеваемости, но уже гриппом.

«Если сейчас люди болеют ОРВИ, то зимой мы, вполне вероятно, встретимся уже и с вирусами гриппа», — отметил специалист.

Лебедев добавил, что вакцинация остается надежным способом защиты от гриппа.

Ранее родителям дали советы, как поддержать здоровье школьника осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами