В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидать волну заболеваемости гриппом

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, с чем связано увеличение заболеваемости простудой осенью. Об этом пишет RT.

По словам специалиста, одной из причин увеличения заболеваемости является похолодание. Кроме того, осенью увеличивается количество контактов между людьми. Дети после летних каникул возвращаются в детские сады и школы, а студенты посещают занятия в вузах. Таким образом формируются организованные коллективы.

«Все это способствует увеличению циркуляции вирусов между людьми — респираторных вирусов», — сказал Лебедев.

Эпидемиолог подчеркнул, что увеличение заболеваемости простудой — это типичная ситуация для осени. При этом ближе к зиме и в первые ее месяцы может наблюдаться вторая волна заболеваемости, но уже гриппом.

«Если сейчас люди болеют ОРВИ, то зимой мы, вполне вероятно, встретимся уже и с вирусами гриппа», — отметил специалист.

Лебедев добавил, что вакцинация остается надежным способом защиты от гриппа.

