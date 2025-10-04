Россиян предупредили о мошеннической схеме с предложениями от магазина техники

Мошенники начали присылать россиянам письма на почту с акционными предложениями якобы от магазина техники »М.Видео». Злоумышленники обещают выгодные предложения и скидки 50%, пишет РИА Новости.

«Так, чтобы воспользоваться якобы уникальной возможностью потенциальную жертву просят перейти по ссылке из письма. Если человек кликнет по ссылке, он попадет на поддельный ресурс, мимикрирующий под сайт магазина, от которого по легенде злоумышленников пришло письмо», — говорится в материале.

Как объяснила спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Анна Лазаричева, на поддельном сайте всегда будут указаны крайне низкие цены и большие скидки. Когда пользователь попытается оформить заказ, его перенаправят на фальшивую страницу, где нужно заполнить данные платежной карты. Так у аферистов получится украсть деньги пользователей.

В свою очередь в «М.Видео-Эльдорадо», что сеть регулярно сталкивается с попытками мошенников использовать бренд для обмана.

Накануне данные мониторинга исследовательского центра Sidorin Lab показали, что наиболее уязвимой аудиторией для кибермошенников в России оказались граждане в возрасте от 25 до 39 лет. На их долю приходится 32,5% упоминаний о случаях обмана в социальных сетях.

Ранее россиян предупредили о популярных мошеннических схемах этой осень.