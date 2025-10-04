На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о мошеннической схеме с предложениями от магазина техники

Мошенники стали рассылать россиянам письма с предложениями от М.Видео
true
true
true
close
Shutterstock

Мошенники начали присылать россиянам письма на почту с акционными предложениями якобы от магазина техники »М.Видео». Злоумышленники обещают выгодные предложения и скидки 50%, пишет РИА Новости.

«Так, чтобы воспользоваться якобы уникальной возможностью потенциальную жертву просят перейти по ссылке из письма. Если человек кликнет по ссылке, он попадет на поддельный ресурс, мимикрирующий под сайт магазина, от которого по легенде злоумышленников пришло письмо», — говорится в материале.

Как объяснила спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Анна Лазаричева, на поддельном сайте всегда будут указаны крайне низкие цены и большие скидки. Когда пользователь попытается оформить заказ, его перенаправят на фальшивую страницу, где нужно заполнить данные платежной карты. Так у аферистов получится украсть деньги пользователей.

В свою очередь в «М.Видео-Эльдорадо», что сеть регулярно сталкивается с попытками мошенников использовать бренд для обмана.

Накануне данные мониторинга исследовательского центра Sidorin Lab показали, что наиболее уязвимой аудиторией для кибермошенников в России оказались граждане в возрасте от 25 до 39 лет. На их долю приходится 32,5% упоминаний о случаях обмана в социальных сетях.

Ранее россиян предупредили о популярных мошеннических схемах этой осень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами