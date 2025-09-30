Россиян предупредили о популярных мошеннических схемах этой осенью

Этой осенью, помимо привычных уловок мошенников, на первый план выходят новые, более изощренные схемы. О том, какие из них набирают популярность, «Газете.Ru» рассказал Андрей Попов, начальник отдела информационной безопасности банка Хлынов.

Первая такая схема — сообщения о выселении.

«Осенью резко возрастает количество мошеннических сообщений о «продаже, залоге или аресте» вашей недвижимости. Злоумышленники представляются сотрудниками Росреестра и утверждают, что сделка уже почти завершена. Чтобы ее «срочно отменить», вас просят перезвонить по указанному номеру. Цель — завладеть вашими данными или деньгами под предлогом «обеспечения безопасности», — рассказал он.

Вторая — «школьный сбор» или «пополнение учебного фонда».

«С началом учебного года родители массово получают сообщения в мессенджерах или соцсетях от «классного руководителя» или «члена родительского комитета» с просьбой срочно перевести деньги на новые учебники, подарки или ремонт. Всегда проверяйте такие просьбы личным звонком учителю», — рекомендовал эксперт.

Третья — поддельные акции к «черной пятнице».

«Главная осенняя распродажа — золотое дно для фишеров. Вам приходят смс и email с невероятными предложениями, ведущими на сайты-двойники. Никогда не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений — заходите на сайты магазинов только напрямую», — добавил специалист.

По словам Попова, не теряют актуальности и классические схемы: звонки от имени «сервиса домофонов» с угрозами отключения, фейковые просьбы о помощи от «бывшего руководителя» в мессенджерах и предложения от «мобильного оператора» выгодного тарифа за SMS-код.

Современные аферисты также активно используют технологии. Эксперт назвал самые опасные из них.

Дипфейки. Искусственный интеллект позволяет подделать голос или даже видео вашего знакомого. Вы можете получить звонок, где «друг» в панике просит срочно перевести ему деньги. Звучит и выглядит очень убедительно.

Клонирование профилей. Более простой, но не менее эффективный метод. Мошенники создают в соцсетях или мессенджерах клон аккаунта вашего друга с его именем и фото и пишут вам с просьбой о «финансовой помощи».

Попов перечислил четыре главных признака, что вы общаетесь с мошенником.

«Срочность — любая просьба перевести деньги «прямо сейчас». Это главный красный флаг. Второй момент — незнакомый номер или пустой профиль. У настоящего аккаунта вашего друга есть история, фото, друзья. У фейка — нет. Обращайте внимание на несвойственный стиль общения. Мошенник может не использовать привычные для вашего собеседника слова или эмодзи. Наконец, просьба прислать код из SMS. Никогда и никому не сообщайте коды подтверждения — это ваш ключ к деньгам», — подчеркнул он.



Если вы получили подозрительное сообщение или звонок, перезвоните человеку по номеру, который у вас уже был, или свяжитесь с ним через другой канал. Проверьте аватар через обратный поиск изображений или обратитесь к общим знакомым, если не удалось связаться с человеком, от которого якобы поступила просьба о помощи.

«Вы также можете попросить собеседника записать короткое видео с конкретной фразой или датой, чтобы убедиться в его личности», — рекомендовал Попов.

Для профилактики мошенничества важно соблюдать базовые меры безопасности. Используйте сложные пароли и включите двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах. Ограничьте доступ к вашему профилю в социальных сетях и настройте список доверенных контактов.

«Договоритесь с близкими о «кодовых словах» для подтверждения личности. Это особенно важно для пожилых родственников и детей, которые могут быть менее осведомлены о киберугрозах. Объясните им, как распознавать мошенников и проверять информацию», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили о риске мошенничеств в домовых чатах.