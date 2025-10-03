Аналитики предупредили, кто из россиян является основной мишенью мошенников

Наиболее уязвимой аудиторией для кибермошенников в России оказались граждане в возрасте от 25 до 39 лет. На их долю приходится 32,5% упоминаний о случаях обмана в социальных сетях, свидетельствуют данные мониторинга исследовательского центра Sidorin Lab (SL) за первое полугодие 2025 года.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Всего специалисты зафиксировали более 507 тыс. пользовательских сообщений, посвященных онлайн-мошенничеству. Из них треть — от молодых и активных россиян. За каждой цифрой стоит реальная история: взломанный аккаунт во «ВКонтакте», липовый звонок «из банка», фейковая акция на маркетплейсе.

Среднемесячный объем дискуссий составил около 86 тыс. сообщений, а суммарный охват превысил 130 млн пользователей.

После наиболее активной возрастной группы 25–39 лет следуют граждане 40–59 лет (31,4%). Наименее вовлечены в обсуждение по теме онлайн-мошенничества пользователи младше 18 лет (2,9%) и старше 60 лет (20,8%).

«Сегодня в зоне риска вовсе не пенсионеры, а экономически активные граждане, ИТ-специалисты и крупные компании. Для мошенников важна не доверчивость, а доступ к деньгам и данным», — пояснила генеральный директор Sidorin Lab Дарья Свистунова.

Эксперты также перечислили основные сценарии атак.

Деятельность от лица госструктур и взлом профилей на госсайтах (15,1%). Преступники представляются сотрудниками банков, «Госуслуг», социальных служб или крупных компаний. В 21% сообщений этого типа упоминалось мошенничество под видом госуслуг.

Телефонное мошенничество (11,9%). Один из наиболее распространенных сценариев: звонки с запугиванием, подменой номера и манипуляцией.

Мошенничество в соцсетях и мессенджерах (9,7%). Включает взломанные аккаунты, поддельные страницы, фальшивые акции и сообщения от имени знакомых. В 21% сообщений этого типа упоминалось мошенничество во «ВКонтакте».

Кредитные мошенники (5,1%). Сценарии связаны с попытками оформить кредит на жертву, либо выманить предоплату под видом «помощи» с займом.

Маркетплейсы/сайты купли-продажи (3,5%). Обман в процессе онлайн-покупок и продаж на популярных платформах. Также упоминались фейковые розыгрыши от представителей маркетплейсов.

Люди 25–39 лет знают, как работает интернет. Но именно скорость жизни и привычка действовать «на автомате» превращают их в удобную цель. Аферисты бьют не по наивности, а по спешке, усталости и перегрузке уведомлениями, считают аналитики.

«Чем технологичнее атака, тем важнее самый древний способ защиты — критическое мышление. Нужно вовремя остановиться, подумать и усомниться. Ни одно шифрование не спасет, если человек сам открывает дверь аферисту», — подытожила Свистунова.

