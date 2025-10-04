Полицейские остановили машину для проверки и изнасиловали находившуюся внутри женщину

В Индии полицейские изнасиловали женщину и бросили ее на дороге

В Индии полицейские надругались над женщиной во время ночного патрулирования. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным издания, 26-летняя пострадавшая ехала вместе с матерью, женщины везли фрукты на продажу. Их машину заметили полицейские и остановили, чтобы досмотреть.

Во время проверки мужчины оттащили в сторону 26-летнюю женщину и изнасиловали. На следующее утро ее вместе с матерью обнаружили местные жители и обратились в правоохранительные органы.

Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь. Ей должны выплатить компенсацию.

После того, как о ситуации стало известно, причастных к изнасилованию полицейских арестовали. Сначала их только отстранили от работы, но позже уволили. По факту произошедшего возбудили дело по статье о похищении и групповом надругательстве.

