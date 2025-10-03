На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дедушка получил пожизненный срок за жестокое изнасилование пятилетней внучки

В ЮАР дедушка изнасиловал пятилетнюю внучку
true
true
true
close
Pixabay

В ЮАР суд вынес приговор 56-летнему дедушке, который надругался над собственной внучкой. Об этом сообщает The Citizen.

Инцидент произошел в декабре 2023 года, когда ребенку было пять лет, но суд вынес приговор только сейчас. Семья жила на одном участке, но в разных домах. В день произошедшего девочка пришла домой к дедушке, который изнасиловал ее.

Позже пострадавшая вернулась к себе домой и рассказала, что заметила кровь на белье, после чего сообщила о надругательстве. Врач, осматривавший несовершеннолетнюю, подтвердил факт изнасилования.

Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Помимо этого, его имя внесли в национальный реестр лиц, совершавших сексуальные преступления.

По словам матери, действия осужденного серьезно повлияли на их семейные отношения. Она заявила, что отец разрушил их и рассказала, что оскорблена произошедшим, так как до этого доверяла ему.

Ранее 38-летний мужчина женился на 15-летней школьнице и несколько раз ее изнасиловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами