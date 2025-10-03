Дедушка получил пожизненный срок за жестокое изнасилование пятилетней внучки

В ЮАР суд вынес приговор 56-летнему дедушке, который надругался над собственной внучкой. Об этом сообщает The Citizen.

Инцидент произошел в декабре 2023 года, когда ребенку было пять лет, но суд вынес приговор только сейчас. Семья жила на одном участке, но в разных домах. В день произошедшего девочка пришла домой к дедушке, который изнасиловал ее.

Позже пострадавшая вернулась к себе домой и рассказала, что заметила кровь на белье, после чего сообщила о надругательстве. Врач, осматривавший несовершеннолетнюю, подтвердил факт изнасилования.

Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Помимо этого, его имя внесли в национальный реестр лиц, совершавших сексуальные преступления.

По словам матери, действия осужденного серьезно повлияли на их семейные отношения. Она заявила, что отец разрушил их и рассказала, что оскорблена произошедшим, так как до этого доверяла ему.

Ранее 38-летний мужчина женился на 15-летней школьнице и несколько раз ее изнасиловал.