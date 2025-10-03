На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

38-летний мужчина женился на 15-летней школьнице и несколько раз ее изнасиловал

В Караганде мужчину задержали за женитьбу на 15-летней и ее изнасилование
true
true
true
close
Pixabay

В Киргизии отец требует наказать бывшую жену и отчима его дочери за то, что они выдали подростка замуж. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел в Караганде. Мать 15-летней девушки и ее отчим выдали школьницу замуж за 38-летнего мужчину. Спустя пять дней после свадьбы несовершеннолетняя сбежала к родному отцу.

По словам отца, муж трижды изнасиловал молодую супругу. Он обратился в полицию, после чего возбудили уголовное дело. 38-летнего мужчину задержали – он скрывался в Астане.

Отец заявил, что его бывшая жена и отчим дочери проходят свидетелями, но, так как они тоже совершили преступление в отношении несовершеннолетней, выдав замуж. Родитель добавил, что они и подозреваемый являются представителями одного религиозного течения, по законам которого школьницу отдали взрослому мужчине.

Отец потребовал лишить бывшую супругу родительских прав, чтобы в подобной ситуации не оказались другие дети.

Ранее в Казахстане мать выдала замуж дочь-подростка за друга семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами