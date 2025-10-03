38-летний мужчина женился на 15-летней школьнице и несколько раз ее изнасиловал

В Караганде мужчину задержали за женитьбу на 15-летней и ее изнасилование

В Киргизии отец требует наказать бывшую жену и отчима его дочери за то, что они выдали подростка замуж. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел в Караганде. Мать 15-летней девушки и ее отчим выдали школьницу замуж за 38-летнего мужчину. Спустя пять дней после свадьбы несовершеннолетняя сбежала к родному отцу.

По словам отца, муж трижды изнасиловал молодую супругу. Он обратился в полицию, после чего возбудили уголовное дело. 38-летнего мужчину задержали – он скрывался в Астане.

Отец заявил, что его бывшая жена и отчим дочери проходят свидетелями, но, так как они тоже совершили преступление в отношении несовершеннолетней, выдав замуж. Родитель добавил, что они и подозреваемый являются представителями одного религиозного течения, по законам которого школьницу отдали взрослому мужчине.

Отец потребовал лишить бывшую супругу родительских прав, чтобы в подобной ситуации не оказались другие дети.

