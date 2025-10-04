На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, зачем Ангарский маньяк брал с собой топорик

Маньяк из Иркутской области Михаил Попков, на счету которого 89 жертв, рассказал, что топорик, которым он зарубил одну из них, он возил с собой для ремонта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документы.

Во время допроса Попков рассказал, что зимой 2011 года купил квартиру. В то время он работал в охранном предприятии.

«Когда отдыхал после смены, ездил в купленную квартиру делать ремонт, для этого брал с собой рюкзак, в котором были разные мелочи, в том числе небольшой топорик, ацетон в пластиковой бутылке», — говорится в документе.

В этом убийстве мужчину признали виновным в конце августа этого года. По версии следователей, убийство произошло в мае 2011 года в ангарском парке, за ДК «Современник». Злоумышленник встретил ранее незнакомую девушку. У них завязался разговор, который быстро перерос в перепалку, которая закончилась нападением Попкова с топором на женщину.

Попкову назначили наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. По совокупности приговоров ему было назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«Ангарского маньяка» арестовали в 2012 году. На тот момент следователи доказали 22 убийства, но впоследствии количество убитых женщин возросло.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь для террористов, убийц детей и маньяков.

