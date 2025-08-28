Ангарского маньяка признали виновным в еще одном преступлении

В Иркутской области Михаила Попкова, получившего прозвище «ангарский маньяк», признали виновным в еще одном преступлении, совершенном в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По версии ведомства, убийство произошло в мае 2011 года в ангарском парке, за ДК «Современник». Злоумышленник встретил ранее незнакомую девушку. У них завязался разговор, который быстро перерос в перепалку, которая закончилась нападением Попкова на женщину с топором.

«От полученных травм женщина скончалась на месте, злоумышленник облил ее тело горючей жидкостью, поджег и скрылся», — рассказали в СК.

На основании собранных доказательств подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. По совокупности приговоров ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что правоохранители доказали причастность Попкова к 87 убийствам и трем покушениям на убийство в период с 1992 по 2010 годы.

Ранее сообщалось, что ангарский маньяк признался в убийствах еще двух женщин.