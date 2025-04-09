«Ангарскому маньяку» предъявили новое обвинение в убийстве

«Ангарскому маньяку» Михаилу Попкову предъявили новое обвинение в убийстве женщины, которое он, предположительно, совершил еще в мае 2011 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, в мае 2011 года в парке за ДК «Современник» маньяк встретил местную жительницу, с которой не был знаком. Во время небольшой беседы они начали ссориться, и во время перепалки Попков несколько раз ударил потерпевшую топором. Женщина потеряла сознание, а подозреваемый облил ее тело горючей жидкостью и поджег. От травм женщина умерла на месте.

Попкова арестовали в 2012 году. Через три года суд приговорил его к пожизненному заключению за 22 убийства и два покушения. В 2018 году его признали виновным в еще 59 убийствах и в изнасилованиях и снова приговорили к пожизненному. Третий срок — девять лет и восемь месяцев — он получил в 2021 году за убийство двух женщин в 1995 году.

В 2023 году Иркутский суд приговорил «ангарского маньяка» еще к 10 годам лишения свободы. Этот срок суммируется с двумя пожизненными сроками за убийство более чем 80 человек, которые уже есть у мужчины. Знакомый с делом преступника источник утверждает, что Попков может быть причастен еще к 50 расправам.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь для террористов, убийц детей и маньяков.