Аэропорт в Казани начал принимать и отправлять самолеты

Росавиация: в Казани сняли ограничения на работу аэропорта

Аэропорт в Казани возобновил работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:41 мск.

В нем уточняется, что в период действия ограничений один самолет «ушел» на запасной аэродром.

Казанский аэропорт приостановил работу утром 4 октября. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты примерно в 5:28 мск. В Росавиации рассказали, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ночью на территории Республики Татарстан объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об аналогичной угрозе предупредили жителей Ленинградской и Пензенской областей, а также Республики Мордовия.

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в небе над регионом были уничтожены семь украинских дронов. Их перехватили в районе города Кириши.

Ранее в ряде населенных пунктов Ростовской области в результате атаки БПЛА пропал свет.