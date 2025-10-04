Аэропорт Казани приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Казани введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

До этого в аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова сняли временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 4 октября в ряде регионов объявили опасность атаки беспилотников. В частности, данный режим начал действовать в Ленинградской области, Мордовии, Пензенской области, Татарстане.

