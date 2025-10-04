В Ростовской области после атаки дронов загорелось поле и пропал свет

Подача электроэнергии отключена в трех населенных пунктах Ростовской области из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, речь идет о хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский. Чиновник заявил, что аварийные службы проведут восстановительные работы в светлое время суток.

Также он рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью воздушную атаку ВСУ, перехватив и уничтожив дроны в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. Слюсарь отметил, что никто не пострадал.

«От падения фрагментов БПЛА в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожар потушен на площади 600 кв. м», — добавил он.

В ночь на 4 октября средства ПВО сбили семь вражеских беспилотных летательных аппаратов над городом Кириши в Ленинградской области. В результате атаки в промышленной зоне возникло возгорание, которое уже ликвидировано.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.